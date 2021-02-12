Взрыв прогремел на складе с горюче-смазочными материалами в Красноярске. Видео

Склад с горюче-смазочными материалами взорвался на улице Пограничников в Красноярске. После этого здание загорелось. По предварительной информации, один человек пострадал.

Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Красноярского края.

«Поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом на улице Пограничников, 44, строение 3», — процитировало РИА «Новости» слова собеседника.

Очевидцы стали публиковать видео с места пожара в Сеть. На кадрах видно, что над зданием стелются клубы плотного черного дыма. Рядом с загоревшимся складом стоят другие постройки, сейчас нет информации о возможности распространения огня на них.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре поступило примерно в 15:40 по местному времени (11:40 по московскому). Из-за взрыва часть склада обрушилась. Точная площадь возгорания пока неизвестна, на месте работают 10 единиц техники и около 25 человек личного состава.