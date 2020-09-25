Взрыв прогремел на полигоне SpaceX

Там взорвался топливный резервуар Starship SN7.1, выполненный из стали сплава 304L.

Позже выяснилось, что это было сделано намеренно — проводился краш-теста топливного резервуара. Инженеры предпринимателя Илона Маска специально закачивали в цистерну жидкий азот до тех пор, пока давление не достигло критической отметки. Специалистам нужно было выяснить предельную прочность сооружения.

Взрыв прогремел приблизительно в районе верхней крышки. Емкость разошлась по швам и получила дополнительный разрыв.

Подобные резервуары планируется устанавливать на космическом корабле Starship, который запустят на Марс, написал сайт «Дни.ру».

Прототип уже несколько раз тестировали летом 2020 года. В SpaceX утверждают, что космический корабль на 100 пассажиров сможет доставлять людей на Луну и Марс. Однако для этого его конструкция должна выдержать разные испытания.