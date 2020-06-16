Взрыв прогремел на новосибирском полигоне. Есть пострадавшие
Капсюль артиллерийского снаряда сдетонировал 15 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
«Четверо военнослужащих получили травмы конечностей», — уточнили в пресс-службе.
Предварительная причина случившегося уже установлена: взрыв произошел из-за «грубого нарушения требований безопасности на территории полигона».
Пострадавших отвезли в госпиталь. Медики оказали им необходимую помощь. Здоровью военных сейчас ничто не угрожает.
Совместная комиссия Центрального военного округа и правоохранительных органов начала проверку по факту взрыва.
Вечером 12 июня в Казани прогремел взрыв на газораспределительной станции и начался пожар. Один человек погиб, двое пострадали и попали в больницу. Из-за ЧП ввели режим чрезвычайной ситуации. Газ взорвался при сливе его жидкой формы из железнодорожных цистерн в стационарные.