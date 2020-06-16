Взрыв прогремел на новосибирском полигоне. Есть пострадавшие

Под Новосибирском произошел взрыв на полигоне. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало грубое нарушение техники безопасности. Травмы получили четверо военнослужащих.

Капсюль артиллерийского снаряда сдетонировал 15 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Четверо военнослужащих получили травмы конечностей», — уточнили в пресс-службе.

Предварительная причина случившегося уже установлена: взрыв произошел из-за «грубого нарушения требований безопасности на территории полигона».

Пострадавших отвезли в госпиталь. Медики оказали им необходимую помощь. Здоровью военных сейчас ничто не угрожает.

Совместная комиссия Центрального военного округа и правоохранительных органов начала проверку по факту взрыва.

Вечером 12 июня в Казани прогремел взрыв на газораспределительной станции и начался пожар. Один человек погиб, двое пострадали и попали в больницу. Из-за ЧП ввели режим чрезвычайной ситуации. Газ взорвался при сливе его жидкой формы из железнодорожных цистерн в стационарные.