Взрыв прогремел на нефтепредприятии в Татарстане. Погибли 2 человека

Взрыв прогремел на нефтяном предприятии в Татарстане. В результате погибли два человека, еще один получил травмы. К проверке уже приступили сотрудники прокуратуры.

«Прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево», — сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, взрыв произошел во время проведения испытания воздухом. На открытой площадке разорвалась емкость установки предварительного спуска воды. Работы проводились на территории ООО «Малые нефтяные компании Татарстана».

«В результате ЧП погибли два человека, пострадал один человек. На место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская», — отметили в надзорном ведомстве.

Теперь прокуратура намерена проверить соблюдение правил безопасности. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Пока все обстоятельства и причины продолжают устанавливать. На месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.