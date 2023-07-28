Происшествия 28 июля 2023, 20:08 Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре Pxhere

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Взрыв произошел 28 июля на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», — написал он.

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Никто не пострадал, серьезных разрушений на территории предприятия нет. Предполагаемого организатора взрыва задержали при попытке выехать за пределы России, добавил позже депутат. Ведется проверка.

«По предварительной информации, задержанный является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины», — написал Хинштейн.

В этот же день еще один взрыв прогремел в Ростовской области — в Таганроге. В центре города удала ракета. Жительница одного из домов, который пострадал от взрыва, сидела в этот момент прямо под окнами. Ранений от осколков у нее нет, но были те, кому стекло попало прямо в лицо.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, семерых доставили в больницу. Президенту РФ Владимиру Путину пока не сообщили о произошедшем — он находится на саммите «Россия — Африка».