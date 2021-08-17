Взрыв прогремел на нефтегазовом месторождении на Ямале

В пустом резервуаре на нефтегазовом месторождении в Надыме прогремел взрыв. Травмы получили пять человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, ЧП произошло днем 17 августа 2021-го при проведении ремонтных работ на территории коммерческой организации, расположенной в 40 километрах от Надыма. В пустой емкости взорвалась парогазовоздушная смесь. Пострадали пять человек, никто не погиб. Получивших травмы рабочих оперативно отвезли в больницу. Информации об их состоянии пока нет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. СК организовал проверку обстоятельств случившегося. Как сообщили РИА «Новости» в экстренных службах региона, взрыв произошел на месторождении «Новатэка», которое начали осваивать шесть лет назад. Основная часть его запасов — это нефть.