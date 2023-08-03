03 августа 2023, 14:18
Крупный пожар произошел близ села Ачкасово в Подмосковье
Очевидцы сообщили о сильном пожаре близ села Ачкасово в Подмосковье
Сильный пожар произошел возле села Ачкасово в Воскресенском городском округе Московской области. О ЧП «360» сообщили очевидцы.
Над населенным пунктом поднялся огромный столб дыма. В Сети появлялись сообщения о взрыве, но одна из местных жительниц заявила, что их не было: женщина наблюдала только сильный белый дым.
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«Это близ завода „Красный строитель“. Микрорайон Москворецкий», — уточнила она.
Еще один местный житель предположил, что, возможно, сильное задымление связано с работами на карьере цементного завода.
«Они давали объявление об этом», — поделился он.
В региональном главке МЧС происшествие в Воскресенском округе пока не прокомментировали. На момент публикации новости связаться с ведомством не удалось. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются.
По информации Telegram-канала «112», пожар произошел на территории завода по производству аккумуляторов. Эти данные подтверждены не были.
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