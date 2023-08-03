Эксклюзив 03 августа 2023, 14:18 Крупный пожар произошел близ села Ачкасово в Подмосковье Очевидцы сообщили о сильном пожаре близ села Ачкасово в Подмосковье

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Сильный пожар произошел возле села Ачкасово в Воскресенском городском округе Московской области. О ЧП «360» сообщили очевидцы.

Над населенным пунктом поднялся огромный столб дыма. В Сети появлялись сообщения о взрыве, но одна из местных жительниц заявила, что их не было: женщина наблюдала только сильный белый дым.

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«Это близ завода „Красный строитель“. Микрорайон Москворецкий», — уточнила она.

Еще один местный житель предположил, что, возможно, сильное задымление связано с работами на карьере цементного завода.

«Они давали объявление об этом», — поделился он.

В региональном главке МЧС происшествие в Воскресенском округе пока не прокомментировали. На момент публикации новости связаться с ведомством не удалось. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются.

По информации Telegram-канала «112», пожар произошел на территории завода по производству аккумуляторов. Эти данные подтверждены не были.