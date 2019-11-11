Взрыв прогремел на заводе «Балтика» в Петербурге. Видео

Мощный взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» из-за технической неисправности. В результате случившегося два человека получили травмы, но угрозы для их жизни нет.

Взрыв произошел в посольстве Венесуэлы в Боливии Подробнее

«В 17:30 возле завода в 6-м Верхнем переулке, 3, по техническим причинам произошел взрыв на паропроводе, обеспечивающем теплоснабжение завода», — сообщили «Фонтанке» в «Балтике».

Сотрудники завода отметили, что от прогремевшего взрыва асфальт разлетелся на куски, которые повредили здание. Сейчас на место отправили представителей ГУП «ТЭК СПб».

Как пишет РБК со ссылкой на руководителя внешних коммуникаций компании Алексея Коломенцева, в результате ЧП сотрудник завода и работник подрядной организации получили раны от разбившихся стекол. Ранения несерьезные, и сейчас решается вопрос об отправке пострадавших в больницу.

Очевидец произошедшего опубликовал в соцсети видео, снятое рядом с «Балтикой». На кадрах видно, что на дороге разбросано большое количество разных обломков.

«Куски вон валяются. Трубу, по ходу, прорвало на „Балтике“. Такое ЧП — все машины побитые стоят», — рассказывает автор ролика.

Также запечатлено само здание завода, в котором выбиты стекла сразу на нескольких этажах. Недалеко от пострадавших автомобилей и автобусов заметно, что из-под асфальта идет густой пар.