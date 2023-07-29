Происшествия 29 июля 2023, 03:28 Взрыв полевой бани унес жизни двоих туристов под Выборгом — СМИ 47news: геолог с супругой погибли под Выборгом при взрыве печки в походной бане Freepik

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Фрагменты тела супруги погибшего инженера-геолога обнаружили под Выборгом в Большом Зеленодольском озере и на его берегу. Тело мужчины нашли ранее рядом с огромной воронкой от взрыва. Подробности сообщило издание 47news.

Геолог с супругой отправились в турпоход на берег озера и прихватили с собой палатку-баню. Петербуржцы погибли при взрыве печки, на месте образовалась огромная воронка. Взрывной волной содрало кору на деревьях в радиусе 10 метров, сообщило издание.

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Мужчину обнаружили в 20 метрах от воды, предположительно, через несколько дней после происшествия. На место выехали сотрудники экстренных служб, полиция и СК. По информации издания, на месте обнаружили паспорт 60-летней супруги погибшего мужчины. Части тела женщины нашли в 50 метрах от взрыва в воде и на земле.

Предположительно, мужчина оборудовал в палатке походную баню и печка взорвалась. В радиусе взрыва обнаружены металлические фрагменты конструкции. На месте обнаружения тела продолжают работать водолазы и профильные специалисты экстренных служб.