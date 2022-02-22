Взрыв опытного реактора произошел на заводе цветных металлов в Красноярске

Взорвался реактор на крупнейшем в стране аффинажном Красноярском заводе цветных металлов имени Гулидова. В ходе испытаний реактора получили травмы четыре человека.

Как сообщает newizv.ru, помимо реактора, разрушения зафиксированы в вытяжной вентиляции.

Пострадавшие получили небольшие травмы и отправлены домой лечиться амбулаторно.

Инцидент не сказался на работе предприятия. Сейчас обстоятельств произошедшего устанавливают сотрудники Ростехнадзора.