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    22 февраля 2022, 23:46

    Взрыв опытного реактора произошел на заводе цветных металлов в Красноярске

    Арина Бобкова

    Взорвался реактор на крупнейшем в стране аффинажном Красноярском заводе цветных металлов имени Гулидова. В ходе испытаний реактора получили травмы четыре человека.

    Как сообщает newizv.ru, помимо реактора, разрушения зафиксированы в вытяжной вентиляции.

    Пострадавшие получили небольшие травмы и отправлены домой лечиться амбулаторно.

    Инцидент не сказался на работе предприятия. Сейчас обстоятельств произошедшего устанавливают сотрудники Ростехнадзора.