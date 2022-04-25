Взрыв неизвестного устройства произошел в девятиэтажке в Санкт-Петербурге

Взрыв неустановленного устройства произошел на лестнице в жилом девятиэтажном доме в Санкт-Петербурге, сообщил источник ТАСС. По его данным, спасатели эвакуировали 66 человек.

Собеседник агентства добавил, что в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

По информации источника, после взрыва оказались повреждены двери лифта, в доме выбило стекла, а на фасаде трех последних этажей появилась трещина. Эксперты обследуют здание, чтобы понять, можно ли жильцам вернуться внутрь. Пока эвакуированные люди находятся в пункте временного размещения на базе школы. Точный адрес дома, где произошел взрыв, источник ТАСС не назвал.

В Telegram-канале «Мегаполис/ ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург» отметили, что хлопок произошел сегодня, в 03:00, на верхних этажах дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту.

Источник 78.RU сообщил, что, по предварительным данным, незадолго до взрыва в подъезд зашел неизвестный в балаклаве.