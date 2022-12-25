Происшествия 25 декабря 2022, 17:20 Взрыв на сухогрузе прогремел в Черном море Al Hadath: капитан грузового корабля пропал без вести после взрыва в Черном море РИА «Новости»

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Взрыв на грузовом сухогрузе произошел в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

На борту находились 16 человек, их удалось спасти. Без вести пропавшим сейчас числится капитан сухогруза, ведутся его поиски.

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По данным источника, сухогруз шел в порт Трабзон на погрузку угля под флагом Панамы. Вероятной причиной взрыв стала утечка газа в инженерном отсеке. Члены экипажа по радиосвязи вызвали помощь, всех пострадавших госпитализировали.

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Большую часть экипажа грузового корабля составляли граждане Египта, также на нем были украинцы, грузины и албанцы.

В сентябре румынский военный корабль подорвался в Черном море при попытке обезвредить мину. Операция по разминированию пошла не по плану из-за волнения экипажа и сильного ветра. Тогда на корабле присутствовали 75 человек, никто из них не пострадал.

Власти Херсонской области сообщали, что после начала спецоперации украинские военные оставили много мин в акватории Черного моря, которые стали угрозой для гражданских судов.