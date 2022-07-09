Взрыв на путях повредил грузовой поезд в Брянской области

Неизвестное взрывное устройство сработало на железнодорожном перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что взрывная волна выбила стекла в кабине машиниста. Железнодорожные пути повреждений не получили. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

На место прибыли специализированные оперативные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Накануне глава Брянской области сообщил, о заходе двух украинских беспилотников в регион. Как уточнило ИА Nation News, Богомаз заявил, что один из дронов открыл стрельбу по пограничному посту поселка Черноземный и заправочной станции в селе Новые Юрковичи.

Пострадавших среди мирных жителей не было, объекты повреждений не получили. Один из дронов сбили силы российских ПВО.