Взрыв на химзаводе в Китае попал на видео

На заводе по производству перекиси водорода в провинции Цзянсу в Китае произошло ЧП. По неизвестной пока причине там возник сильный пожар и взрыв. Травмы получил как минимум один человек.

О происшествии сообщило РИА «Новости». По данным экстренных служб, помимо одного пострадавшего, еще один человек пропал без вести.

Момент взрыва на заводе попал на видео. Его уже опубликовали в Сети. По предварительной информации, случившееся не нанесло ущерба окружающей среде, хотя происходящее выглядит устрашающе.

В 2019 году в марте на химическом заводе «Цзянсу Тяньцзяи» произошел взрыв в резервуаре, где хранились химикаты. Это вызвало подземные толчки магнитудой 2,2 балла. На месте ЧП образовался огромный кратер глубиной в полкилометра. Взрывной волной выбило окна и двери в 2800 тысячах домов. 89 жилых зданий получили серьезные повреждения. Тогда погибли 64 человека, а более 600 получили ранения.