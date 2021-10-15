Взрыв на газовой подстанции в Москве попал на видео

Момент взрыва на газораспределительной подстанции на улице Грина в Москве сняли на видео. После взрыва начался сильный пожар, огонь успел перекинуться на три припаркованных рядом автомобиля.

Запись опубликовал Telegram-канал Shot. На записи можно видеть, как внезапно на станции вспыхивает огромный столб огня. Пламя быстро распространяется по всему зданию.

Очевидец ЧП сообщил, что пожарные расчеты прибыли на место примерно через 10 минут после взрыва. Пожар был полностью ликвидирован примерно за час. В результате сгорели три машины. По данным источника «360», травмы получил один человек.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. По данным МЧС, площадь возгорания составила 75 квадратных метров.