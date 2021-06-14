Взрыв на АЗС в Новосибирске попал на видео

Взрыв и пожар на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска попали на видео. В результате ЧП пострадали шесть человек — причиной возгорания стали взрывы резервуаров с жидким топливом.

На кадрах видно, как в небе сперва появился невысокий столб полупрозрачного дыма, а затем прозвучал громкий взрыв. Вверх взвилась стена огня, а затем поднялся плотный черный дым. Громкий хлопок активировал сигнализации автомобилей, а также испугал находящихся неподалеку от АЗС людей — на видео слышны их крики.

Взрыв произошел на АЗС, которая расположена на Гусинобродском шоссе, 60. Ликвидацией пожара занимаются силы пожарно-спасательного гарнизона МЧС России — они выехали на место происшествия в 14:04 и прибыли на место уже через семь минут.

«Происходит загорание на АГЗС, наблюдается плотное задымление, густой черный дым, слышны хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом. Площадь пожара — 800 „квадратов“. Есть угроза перехода на складские строения. На месте работает лаборатория по замерам воздуха на предмет превышения ПДК», — уточнили в ведомстве.

При этом там подчеркнули, что угрозы жилым домам нет. Сейчас пожар тушат 70 специалистов и 20 единиц техники.