Взрыв на АЗС произошел в Дагестане. Видео

В дагестанском селе Леваши на АЗС случился взрыв. В результате происшествия пострадал владелец автозаправки, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Правоохранители рассказали, что взрыв произошел накануне вечером, около 22:10 по московскому времени. Травмы получил владелец АЗС — его госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.

«Ранее деятельность АЗС была прекращена ввиду отсутствия лицензии на реализацию сжиженного газа и регистрации в налоговом органе», — отметили в прокуратуре. Специалисты дадут оценку случившемуся и примут меры, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Источник фото: телеканал «360»

Похожий случай зарегистрировали в Махачкале. Год назад загорелась АЗС на улице Ушинского. Пострадал как минимум один человек.

В прошлом месяце взорвалась заправка в Ульяновской области. В Сети появились кадры с места происшествия — огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Травмы получили пять человек — их доставили в ожоговое отделение местной больницы. Спасатели ликвидировали открытое горение.