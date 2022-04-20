Взрыв метана произошел на шахте в Польше. Погибли три человека

Метан взорвался в шахте в Польше. Трое шахтеров погибли. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на компанию Jastrzębska Spółka Węglowa.

По ее данным, взрыв случился на глубине одного километра в шахте Пневек у поселка Павловице. Во этот момент там были 42 рабочих. 12 из них оперативно эвакуировали и доставили в больницу. Три человека погибли.

Ранее в западной части Кабула произошли взрывы, в результате которых погибли несколько человек.