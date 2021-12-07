Взрыв мастерской по производству пиротехники произошел в центре Мексики

В районе Сантьяго-Тенанго в мексиканском штате Пуэбла произошел взрыв в мастерской по производству пиротехники. Минимум 20 человек получили травмы. Об этом сообщило РИА ФАН.

В результате взрыва была полностью уничтожена мастерская. Дома, которые располагались неподалеку, сильно повреждены. Ударная волна уничтожила стекла автобуса, который также находился рядом. Об этом рассказали в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям.

По меньшей мере 20 человек получили ожоги и травмы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спасательных и пожарных служб. Информации о причинах взрыва не поступало.