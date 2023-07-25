25 июля 2023, 13:36
Взрыв квартиры в Нижнекамске попал на видео
Видео «360»: хозяина взорвавшейся в Нижнекамске квартиры выбило на улицу
Хозяина квартиры в Нижнекамске выбило на улицу взрывной волной. Момент ЧП попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».
Сначала из многоквартирного дома вышел один человек, затем второй. Как только он миновал окна квартиры на первом этаже, раздался мощный взрыв. В сторону отлетели кирпичи и оконные рамы, взрывной волной на улицу выбросило и хозяина пострадавшего жилища. Чуть позже к нему на помощь подоспели местные жители.
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По словам мэра Нижнекамска Рамиля Муллина, власти держат ситуацию под контролем. В своем Telegram-канале он написал, что одного человека госпитализировали, одну женщину отправили на амбулаторное лечение.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в пункте временного размещения организован завтрак для жителей», — написал Муллин.
Утром 25 июля в жилой пятиэтажке на проспекте Вахитова раздался взрыв. Очевидцы случившегося предположили, что взорваться мог либо бытовой газ, либо самогонный аппарат. Соседи пострадавшего мужчины назвали его нормальным, вменяемым человеком.
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