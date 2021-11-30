Взрыв кислородного баллона произошел в ковидной клинике Мурманска

Двухлитровый кислородный баллон взорвался на третьем этаже ковидной инфекционной клиники Мурманска. Сообщается, что жертв нет.

Баллон с кислородом взорвался в реанимации коронавирусной больницы на улице Полухина в Мурманске. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Взрыв произошел на третьем этаже здания. Сдетонировал переносной комплект с баллоном два литра. По предварительным данным, жертв нет.

В сентябре взрыв газа произошел в частном доме города Тара Омской области из-за утечки из 50-литрового газового баллона. Взрывная волна разрушила здание. Из-под завалов вытащили двух человек — семейную пару. Женщина оказалась в реанимации в тяжелом состоянии.