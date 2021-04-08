Взрыв и пожар произошли на НПЗ в Мексике. Видео

В мексиканском штате Веракрус прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. После этого начался пожар. Очевидцы публикуют фото и видео с места в соцсетях.

Инцидент произошел на НПЗ в муниципалитете Ласаро-Карденас примерно в 17:00 по местному времени. По данным Агентства по безопасности, энергетике и окружающей среде Минприроды, ЧП связано с возгоранием топливного насоса.

По словам очевидцев, на предприятии также был слышен взрыв. Информации о пострадавших не поступало.

Пожарные, работающие на НПЗ, и местная полиция находятся в зоне возгорания. Местных жителей решили эвакуировать. По другим данным, об эвакуации пока не объявляли. Силовые подразделения установили периметр безопасности вокруг горящего завода и держат наготове пожарные подразделения.

Нефтеперерабатывающий завод принадлежит государственной компании Pemex.