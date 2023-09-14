Происшествия 14 сентября 2023, 08:10 Взрыв и пожар произошли на газопроводе под Саратовом МЧС: сильный пожар произошел после разгерметизации газопровода под Саратовом

Читать 360tv в

Разгерметизация газопровода, а затем пожар произошли около поселка Красный Октябрь в Саратовской области. В результате случившегося огонь охватил траву на площади в два гектара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, написал ТАСС.

Информация о ЧП появилась в 07:37 по местному времени (06:37 по московскому времени).

Реклама

«Произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 (1-я нитка газопровода Песчаный — Умет — Сторожевка) с последующим горением», — заявили в ведомстве.

Представители регионального ГУ МЧС уточнили, что газ не предназначен для использования людьми. Четыре пожарных расчета уже находятся на месте и тушат пожар. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

Очевидцы уже опубликовали кадры из Саратовской области. На них виден большой столб яркого пламени и дым. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас уточняются.