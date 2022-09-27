Взрыв газового баллона произошел в Нальчике. Два человека пострадали | 360°

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27 сентября 2022, 12:52

Взрыв газового баллона произошел в Нальчике. Два человека пострадали

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В городе Нальчике произошел взрыв газового баллона в одном из зданий автосервиса. Сообщается, что после взрыва обрушилась часть дома, написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии (КБР).

Два человека были госпитализированы в медучреждение с серьезными травмами. Погибших в результате случившегося нет.

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На данный момент на месте происшествия проводится ликвидация последствия взрыва.

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