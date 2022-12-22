Происшествия 22 декабря 2022, 12:38 Взрыв газопровода в Чувашии произошел во время его заполнения после ремонта Гострудинспекция: возгорание газопровода в Чувашии произошло при заполнении после ремонта Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Взрыв участка газопровода в Чувашии произошел, когда его заполняли после проведенных ремонтно-технических работ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.

«Разрыв газопровода с последующим возгоранием произошел при его заполнении после ремонта на крановом узле», — сказано в сообщении.

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Ведомство взяло расследование происшествия под контроль.

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Днем 20 декабря на участке газопровода рядом с селом Ямбахтино в Чувашской Республике произошел взрыв, при котором погибли три работника газовой службы и еще одного отвезли в больницу.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что рабочие проводили на участке монтажные работы. Жители ближайших населенных пунктов стали свидетелями огромного огненного столба высотой в несколько десятков метров. Следственный комитет по региону завел дело по факту гибели трех человек.

Участок обслуживает нижегородская компания «Газпром трансгаз». Руководство заверило, что никаких перебоев с поставками голубого топлива из-за происшествия не будет.