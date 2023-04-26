Происшествия 26 апреля 2023, 18:45 Взрыв «Газели» после ДТП в Нижнем Новгороде попал на видео Очевидец снял на видео момент взрыва «Газели» в Нижнем Новгороде

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Столкновение четырех автомобилей произошло на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Одним из участников ДТП стала «Газель». После столкновения автомобиль загорелся, затем прогремел взрыв. Момент ЧП успел снять проезжавший мимо очевидец.

Мужчина затруднился сказать, не пострадали ли в результате взрыва другие автомобили.

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«Ехали мимо, видели пожар, потом [произошел] достаточно громкий взрыв. Вроде бы [другие машины] не задело. В „Газели“ не было людей, она вся горела», — поделился он.

В региональном главке МЧС сообщили, что авария с четырьмя автомобилями произошла в 12:22. В результате пострадал один человек — водитель «Газели», уточнило РИА «Новости».

Пожар ликвидировали 12 спасателей, задействовав три единицы техники.