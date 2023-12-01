Происшествия 01 декабря 2023, 18:08 Взрыв газа в Волжском унес жизнь человека Мэрия Волжского: при взрыве газа в Волгоградской области погиб один человек Соцсети

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Жертвой взрыва газа в доме в Волжском в Волгоградской области стал один человек. Об этом РИА «Новости» заявили в мэрии.

Из-за взрыва бытового газа в доме на Пионерской начался пожар. Огонь охватил две квартиры, данные об остальных пострадавших пока не публиковались.

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Мэр Волжского Игорь Воронин подтвердил информацию о взрыве в жилом здании.

UPD: МЧС опровергло сообщение о гибели мужчины. По данным ведомства, при пожаре пострадал один человек, его передали медикам. Огнеборцы оперативно потушили возгорание. Оказалось также, что взрыва не было, в одной из квартир случился пожар.