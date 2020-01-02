Взрыв газа в тверской многоэтажке попал на видео

Момент взрыва газа в многоэтажке в Твери опубликовали в интернете. Хлопок попал на видео камер наблюдения.

На кадрах видно, что от ударной волны в доме выбивает стекла.

Взрыв произошел утром 2 января в многоквартирном доме на бульваре Гусева в Твери. Пострадали два человека, их госпитализировали в областную больницу. 52 жителей подъезда, где произошел взрыв, эвакуировали. Их временно разместили в здании школы и гостинице «Юность».

После взрыва в жилом доме прокуратура и Следственный комитет начали проверки.

«Организована проверка исполнения законодательства, регулирующего эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Кроме того, под особый контроль взято соблюдение прав эвакуированных граждан», — сообщили в пресс-службе тверской прокуратуры.

Создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли министерства энергетики и ЖКХ, Минздрава и Минстроя, а также администрации Твери, пишет Газета.ru.