Взрыв газа в жилом доме в Шахтах спровоцировал эвакуацию 40 человек | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 01:24 Поделиться Telegram

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Viber Взрыв газа в жилом доме в Шахтах спровоцировал эвакуацию 40 человек

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Взрыв газа произошел в одном из домов в Шахтах Ростовской области ночью в субботу, 17 сентября. В результате спасатели эвакуировали 40 человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

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Из-за поврежденного шланга взорвался газ на первом этаже пятиэтажного дома. Взрыв выбил стекла в квартире, а также сломал межкомнатную перегородку, однако несущие конструкции сохранились. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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