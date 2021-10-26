Взрыв газа в подмосковной пятиэтажке повредил стену

Взрыв газа в жилой пятиэтажке в Видном повредил стену между кухней и комнатой. Пожар после этого не начался, сообщили «360» в МЧС Подмосковья.

«В одной квартире повреждена цена между кухней и комнатой, возгорания не последовало, бригадой скорой медицинской помощи осмотрено восемь человек. Госпитализация [никому] не требуется», — рассказали в ведомстве.

Информации о причине взрыва газа пока нет. На месте ЧП работает 21 человек и семь единиц техники.

Прокуратура организовала проверку обстоятельств случившегося в Видном. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение закона по обеспечению безопасности газового оборудования. На место выехал исполняющий обязанности городского прокурора Александр Саломаткин.

Накануне газ взорвался в квартире на четвертом этаже в жилом доме в Набережных Челнах. Погибла 22-летняя девушка. Травмы получили хозяин жилья, где случилось происшествие, и двое детей. Спасатели эвакуировали более 30 жильцов. Они переночевали в гостинице и у родственников. На следующий день в мэрии Набережных Челнов сообщили, что людей пустили в квартиры, чтобы забрать вещи.