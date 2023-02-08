Происшествия 08 февраля 2023, 09:05 Взрыв газа в пятиэтажке в Ефремове попал на видео «112»: взрыв газа с обрушением подъезда в Ефремове Тульской области попал на видео Пресс-служба МЧС

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В одной из квартир пятиэтажки в Ефремове Тульской области прогремел взрыв газа. Telegram-канал «112» показал запись камеры, на которую попал хлопок и обрушение подъезда.

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Видео сняли в нескольких домах от места ЧП на улице Химиков. В кадр попало облако огня, подъезд обрушился сразу после взрыва. От квартир пятого этажа первого подъезда остались только обломки, сильно пострадали четвертый, третий и второй этажи.

Спасателей вызвали в 16:46, рассказало Главное управление МЧС России по Тульской области. К разбору завалов подключили 344 человека и 95 единиц техники. Спасли, по последней информации, семерых. Трех жильцов, в том числе ребенка, госпитализировали. Пять человек погибли.

Региональное правительство поручило выделить семьям жертв по миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей, за утраченное имущество — каждому по 150 тысяч рублей. Минстрой и МЧС проверят состояние дома. Пока эвакуированных жителей переселили в пункты временного размещения на базе гостиничного комплекса «Ефремов», санатория-профилактория «Сервис» и общежития Ефремовского химико-технологического техникума.

Проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ начала прокуратура Тульской области. По версии специалистов, первый подъезд хрущевки обрушился из-за хлопка газовоздушной смеси. Региональное управление Следкома завело уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.