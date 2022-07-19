Взрыв газа в гаражном кооперативе под Владимиром травмировал четырех человек

Взрыв газового баллона произошел в одном из гаражных кооперативов в Коврове Владимирской области. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ситуация произошла в ходе сварочных работ. После взрыва образовался пожар, который затронул пять гаражей и несколько автомобилей. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Две легковушки сгорели. Кроме того, четыре человека пострадали. Двое из них — спасатели. Троих пострадавших госпитализировали, передали Nation News.