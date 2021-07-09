СМИ сообщили о взрыве газа, который, по предварительной информации, случился на прогулочном судне в Анапе. Об этом со ссылкой на источник написал ТАСС.

Информация о пострадавших сейчас уточняется. По данным телеканала РЕН ТВ, это произошло еще 25 июня на судне «Деметра», которое стояло у причала. По предварительным данным, взорвался газовый баллон мобильной горелки. Как уточнил сайт канала, при взрыве пострадали четыре человека.

Информации о состоянии получивших травмы людей пока нет. В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю подтвердили информацию, что некое происшествие было в Анапе 25 июня. Никаких деталей в ведомстве не уточнили.