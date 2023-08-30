Происшествия 30 августа 2023, 20:39 Взрыв газа разрушил несущую стену дома в Башкирии МЧС Башкирии: жителя дома в Ишимбае доставили в больницу после взрыва газа

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Часть несущей стены обрушилась в жилом в городе Ишимбай после взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

В ведомстве сообщили, что ожоги получил один из жителей дома. Прибывшие на место врачи забрали его в больницу. Также травмы получила пожилая женщина, которая отказалась от госпитализации после осмотра.

До прибытия экстренных служб здание покинули 10 человек. Жителей дома разместят в местной гостинице.

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Межрайонная прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При выявлении нарушений прокуроры примут необходимые меры. Также сотрудники надзорного ведомства взяли под контроль размещение жителей пострадавшего дома в маневренном жилищном фонде.