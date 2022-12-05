Важное 05 декабря 2022, 11:06 Взрыв газа произошел в жилом доме Заволжья Экстренные службы сообщили о взрыве газа в жилом доме Заволжья РИА «Новости»

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Газ взорвался в жилом доме Заволожья в Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Все произошло около 10:00.

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«После этого последовал пожар на площади около 30 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

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Он добавил, что из дома эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей.

Ранее взрывы газа произошли в разных частях России. Газ взорвался вечером 4 декабря в жилом доме Нижневартовска, в результате случившегося шесть человек погибли, еще несколько пострадали. Спасатели заявили о частичном обрушении третьего подъезда. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧП. По его словам, предварительной причиной случившегося стала разгерметизация газового баллона.

Утром 5 декабря появилась информация о взрыве газа в многоквартирном доме Ярославля. Известно, что несущие конструкции не повреждены. Жителей дома эвакуировали, один человек пострадал. Мэр Ярославля Артем Молчанов уточнил, что под завалами нет людей.