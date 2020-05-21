Взрыв газа произошел в жилом доме Владикавказа. Один человек пострадал

Взрыв газа раздался в квартире пятиэтажного дома во Владикавказе. Одна женщина пострадала, ее доставили в больницу с ожогами второй степени.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, все случилось на пятом этаже дома № 16 в Транспортном переулке. В помещении разрушена перегородка между комнатами и выбиты стекла. Сейчас организована проверка.

«В ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение законодательства при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — заявили в ведомстве. Однако там подчеркнули, что опасности для жизни людей нет.

Также прокуратура проверит работу людей, которые следят за состоянием квартир и оборудования в них.

Взрыв газа 4 апреля произошел в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Здание частично обрушилось. Три человека погибли, еще десять попали в больницы. Остальных жильцов на время ремонта расселили. В середине апреля люди стали возвращаться в свои квартиры.