Пожар произошел в жилом доме в Красногорске

В жилом доме на улице Карбышева в Красногорске произошел пожар. По данным источника 360» в экстренных службах, в одной из квартир взорвался газовый баллон. При этом в МЧС эту информацию подтвердили, причины пожара пока не ясны.

По словам одной из местных жительниц, хлопок был довольно сильным. Всех людей вывели из здания на улицу. Подъезд уже обесточили, внутрь никого не пускают.

«В соседнем доме взорвался газовый баллон. Мужчина выпрыгнул со второго этажа, его увезла скорая. Дым поднимается со второго этажа к девятому», — рассказала женщина.

Источник фото: телеканал «360»

В ГУ МЧС Подмосковья «360» информацию о взрыве не подтвердили. Там сообщили, что в доме произошел пожар.

«В 20:10 уже была локализация, а в 20:12 была ликвидация открытого горения», — сказали в пресс-службе главка.

По информации Telegram-канала Mash, предварительно, пострадали два человека. Соседи утверждают, что перед взрывом слышали крики хозяйки квартиры. Женщина просила вызвать полицию и говорила, что ее «сейчас зарежут ножом».

На месте продолжают работать оперативные службы. Все причины и обстоятельства взрыва выясняются.