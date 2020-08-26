Взрыв газа произошел в жилом доме в Керчи

В одном из многоэтажных жилых домов Керчи произошел взрыв бытового газа, после которого начался пожар. Власти подтвердили эту информацию.

Очевидцы начали выкладывать в социальные сети кадры с места происшествия. На фото видно, что из окон многоэтажки в небо уходит столб темного плотного дыма. По словам автора поста, сейчас в доме горят восемь окон на верхних этажах.

По данным МЧС России, пожар разгорелся на верхних этажах жилого 10-этажного дома.

В 17:06 поступила информация о пожаре по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 93. На место незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты по повышенному номеру сложности МЧС России.

В ведомстве сообщили, что пожар удалось локализовать на площади в 40 квадратных метров в 17:38. Из здания эвакуировали пятерых человек. В результате взрыва бытового газа пострадал один человек. О его состоянии пока не известно. По данным МЧС, никто из жильцов дома не погиб.

На месте работают три пожарно-спасательных отряда ГУ МЧС России по республике Крым, а также три отделения 16 и 15 пожарно-спасательной частей.