Взрыв газа произошел в жилом доме в Ельце Липецкой области

Очередной взрыв бытового газа произошел в жилом доме в России, в этот раз в городе Елец Липецкой области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Первое сообщение о хлопке газа поступило около 00:52 по московскому времени. Пока еще нет данных о погибших и пострадавших. На месте работают спасатели.

Как сообщили в МЧС, в данный момент проводится эвакуация жильцов. Известно, что в доме два подъезда. Всего в работах задействованы 15 спасателей, к месту взрыва прибыла специальная техника.

Прошлый взрыв, который унес жизни людей, произошел в Ногинске. Среди семерых погибших двое детей. Всех жертв достали из-под завалов разрушенной части дома. Ударная волна была такой силы, что рухнули перекрытия и часть внешней стены, в соседних домах потрескались окна.

Предварительно, семья в этом доме могла обогреваться газом ночью, но огонь незаметно погас. При щелчке выключателя с утра мог произойти взрыв. В Ногинске объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии. Всем семьям погибших и пострадавших выплатят материальную помощь.