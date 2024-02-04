04 февраля 2024, 10:36
Взрыв газа произошел в жилом доме в Дагестане
Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме в Дербенте
Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Дербенте, травмы получили два человека. Об этом сообщила пресс-служба главка управления МЧС по Дагестану.
ЧП произошло в воскресенье, 4 февраля, в доме по улице Далгата. Ведомство отметило, что причиной стал хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.
Реклама
«Пострадали два человека, женщина и мужчина, они в состоянии средней тяжести. Разрушений в доме не произошло, выбиты стекла», — заявили в пресс-службе.
Региональная прокуратура по факту ЧП начала проверку, сообщили в ведомстве.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования», — отметили в надзорном органе.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
В конце января взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Якутии, пострадали четыре человека.
Дагестан
Газ
Взрывы
Реклама
Реклама