Происшествия 04 февраля 2024, 10:36 Взрыв газа произошел в жилом доме в Дагестане Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме в Дербенте РИА «Новости»

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Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Дербенте, травмы получили два человека. Об этом сообщила пресс-служба главка управления МЧС по Дагестану.

ЧП произошло в воскресенье, 4 февраля, в доме по улице Далгата. Ведомство отметило, что причиной стал хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

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«Пострадали два человека, женщина и мужчина, они в состоянии средней тяжести. Разрушений в доме не произошло, выбиты стекла», — заявили в пресс-службе.

Региональная прокуратура по факту ЧП начала проверку, сообщили в ведомстве.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования», — отметили в надзорном органе.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

В конце января взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Якутии, пострадали четыре человека.