Происшествия 17 марта 2023, 07:18 Взрыв газа произошел в жилом доме в Башкирии МЧС: газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Нефтекамске Пресс-служба МЧС

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Взрыв газа прогремел в жилом доме в Нефтекамске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали по факту хлопка в многоквартирном жилом доме в городе Нефтекамск», — уточнили в ведомстве.

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Взрыв газа произошел в 04:27 в многоквартирном жилом доме на улице Дорожная.

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В результате взрыва погибших и пострадавших нет. Спасатели проводит эвакуацию жильцов. Для них подготовили пункт временного размещения.

На месте происшествия работают 27 человек и 14 машин, в том числе от МЧС России — 13 спасателей и 4 единиц техники.

В конце февраля взрыв газа произошел в пятиэтажке в Ульяновске. ЧП случилось на пятом этаже дома на улице Ефремова, пострадали два человека. На опубликованных кадрах видно, что балкон этой квартиры и оконные рамы повреждены.