03 марта 2020, 19:53
Взрыв газа произошел в жилом доме Самары
Жилой дом обрушился в Самаре после взрыва газа. В результате пострадали семь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.
ЧП произошло на Арцыбушевской улице. В двухэтажном многоквартирном доме взорвался газовый баллон. Взрывная волна снесла стену. Спасатели не исключили, что под завалами могут остаться двое взрослых людей: мужчина и женщина.
ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона уточнил, что по предварительным данным взорвался газовый котел. Это привело к обрушению здания. Также он опроверг сообщение, что под завалами остались люди.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, как от стены дома осталась только нижняя часть. На месте стоит несколько пожарных машин. Дежурит скорая. Полиция перекрыла дорогу.