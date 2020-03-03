Взрыв газа произошел в жилом доме Самары

ЧП произошло на Арцыбушевской улице. В двухэтажном многоквартирном доме взорвался газовый баллон. Взрывная волна снесла стену. Спасатели не исключили, что под завалами могут остаться двое взрослых людей: мужчина и женщина.

ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона уточнил, что по предварительным данным взорвался газовый котел. Это привело к обрушению здания. Также он опроверг сообщение, что под завалами остались люди.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как от стены дома осталась только нижняя часть. На месте стоит несколько пожарных машин. Дежурит скорая. Полиция перекрыла дорогу.