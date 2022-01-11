Взрыв газа произошел в жилом доме Южно-Сахалинска

Взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске 11 января. Погиб один человек, жителей начали эвакуировать. Об этом журналистам заявили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, 19. Произошел хлопок газа. Один человек погиб, идет эвакуация жителей», — процитировал сообщение ТАСС.

По данным местных властей, сейчас на месте происшествия работают спасатели МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». Там же находятся пожарные, скорая помощь и полицейские. Власти также уточнили, что уже сообщили о взрыве мэру города Сергею Надсадину.

Очевидцы уточнили, что взрыв произошел на первом этаже дома. Из-за взрывной волны в квартире выбило дверь и окна. Информации о погибшем человеке пока нет, о других пострадавших не сообщалось.