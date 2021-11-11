Взрыв газа произошел в Симферополе

Хлопок газовоздушной смеси произошел в девятиэтажке Симферополя. Информации о погибших и пострадавших нет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики.

Информация о произошедшем поступила около 11 утра. Взрыв газа произошел в квартире, которая находилась на пятом этаже дома на улице Лермонтова. Из-за того стекло балкона повредилось, а также образовалось задымление. Спасатели прибыли на место происшествия, передал NEWS.ru.

«В ходе разведки было установлено, что, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения и без разрушения несущих конструкций», — рассказали в ведомстве.