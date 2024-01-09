Происшествия 09 января 2024, 10:01 Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Казани Пресс-служба МЧС

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Пожарные ликвидировали огонь, возникший из-за взрыва газа в одной из квартир пятиэтажного дома в Казани. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Татарстану.

Взрыв произошел ночью в Авиастроительном районе. Никто из жильцов дома не пострадал, несущие стены и межкомнатные перегородки не получили повреждений.

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«Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением тюля на площади 0,5 квадратных метра на кухне двухкомнатной квартиры», — отметили в пресс-службе.

Из-за взрыва и пожара повреждения получили дверь, обшивка стены и окно кухни. Причиной случившегося могли стать нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Ранее газ взорвался в Баковке в городском округе Одинцово. Из-за взрыва возник сильный пожар, очевидцы заметили столб густого черного дыма над горящим зданием. По информации источника «360», огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. Пожар возник в жилом доме в ДСК Сельскохозяйственный.