27 февраля 2023, 11:20
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Ульяновске
РЕН ТВ: газ взорвался в пятиэтажке в Ульяновске, есть пострадавшие
Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в Ульяновске, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, в результате ЧП пострадали два человека.
Официально эти данные пока не подтверждены. В региональном главке МЧС пока не публиковали информацию о происшествии по этому адресу.
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Telegram-канал «Инсайд Ульяновск» уточнил, что ЧП произошло на пятом этаже дома № 129 на улице Ефремова. По неподтвержденным пока данным, травмы получила женщина, которая в момент взрыва проходила под окнами дома. Также пострадал мужчина, который находился в квартире, где взорвался газ.
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Все обстоятельства случившегося уточняются.
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