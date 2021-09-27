Взрыв газа произошел в Пензенской области

Взрыв бытового газа и пожар произошли в многоквартирном доме в Сердобске, пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области.

Сигнал о пожаре поступил к спасателям в 20:30 воскресенья. После взрыва загорелась квартира по адресу: улица Ленина, 247.

«Выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров вследствие хлопка бытового газа. Разрушений нет, в квартире выбило стекла. Пострадали два человека — мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения», — процитировало РИА «Новости» представителя МЧС.

Еще пять человек спасли и столько же эвакуировали.