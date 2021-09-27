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    27 сентября 2021, 09:24

    Взрыв газа произошел в Пензенской области

    Юлия Булыгина

    Взрыв бытового газа и пожар произошли в многоквартирном доме в Сердобске, пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области.

    Сигнал о пожаре поступил к спасателям в 20:30 воскресенья. После взрыва загорелась квартира по адресу: улица Ленина, 247.

    «Выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров вследствие хлопка бытового газа. Разрушений нет, в квартире выбило стекла. Пострадали два человека — мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения», — процитировало РИА «Новости» представителя МЧС.

    Еще пять человек спасли и столько же эвакуировали.