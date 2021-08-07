Взрыв газа произошел в Новом Уренгое

Взрыв газа произошел в жилом доме Нового Уренгоя. В результате в квартире произошел пожар.

Об этом сообщило издание nur24.ru. По данным очевидцев на месте происшествия долго пахло гарью. Везде разбросаны обломки.

По данным РИА ФАН, пострадал один мужчина. Он получил ожоги рук и был отправлен в больницу. Из-за взрыва частично разрушилась стена в квартире, также оказался поврежден подъезд. Эвакуировали и соседей мужчины, но они не получили травм.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Ранее житель Магнитогорска Челябинской области рассказал, что у него взорвался аккумулятор электросамоката. Он уточнил, что из-за взрыва произошло возгорание и чуть не начался пожар в его доме. Магазин, в котором он приобрел транспортное средство, отказал в компенсации из-за закончившейся гарантии.