Взрыв газа произошел в Ногинске

Взрыв газа произошел в одном из домов Ногинска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах.

«В 06:55 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в городском округе Богородский. По предварительной информации, есть разрушения здания, есть пострадавшие. Информация уточняется. Сотрудники МЧС на месте работают», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Взрыв произошел по адресу: город Ногинск, улица 28-го Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, повреждения получили пять квартир. Загорания не было.

Сейчас проводятся поисково-спасательные работы. Сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе двух детей. Дополнительно на место следуют спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Ценрспасса и кинологи. На данный момент привлечены более 60 человек и 24 единицы техники.

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На кадрах можно подробно разглядеть разрушения. На асфальте разбросаны куски бетона, осколки стекол. Вокруг пострадавшего дома столпились люди.