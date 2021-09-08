Взрыв газа произошел в Ногинске. Трансляция

Утром в среду в одном из жилых домов Ногинска произошел взрыв газа. По последним данным, пострадали пять человек. «360» следит за ситуацией.

09:51 Эвакуированные люди находятся в ближайшем детском саду.

09:45 Причиной взрыва в доме Ногинска мог стать бытовой газ, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Источник фото: пресс-служба МЧС

09:42 СКР сообщил, что при взрыве газа погибли мужчина и женщина.

09:40 Всего на месте работают 60 человек, 24 единицы техники.

09:36 Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщило РИА «Новости».

09:30 Всех пострадавших госпитализировали в Ногинскую больницу.

09:28 Пресс-служба правительства Подмосковья сообщила о восьми пострадавших.

09:27 По данным ТАСС со ссылкой на источник, число пострадавших увеличилось до девяти. Среди них двое детей.

Источник фото: пресс-служба МЧС

09:22 По поручению губернатора пострадавшие здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются.

09:20 Жертв при взрыве нет, жильцов дома эвакуировали, на месте работают кинологи.

09:19 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск.

09:18 Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске находятся в состоянии средней тяжести, сообщил помощник главы Миздрава РФ Алексей Кузнецов.

09:16 Заместитель Министра МЧС России Илья Денисов приехал на место ЧП.

Информация о погибших информация не поступала. Под завалами могут находиться, по крайней мере, два человека. По данным экстренных служб, в результате случившегося произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, повреждения получили восемь квартир.

Взрыв в доме 9а был такой мощности, что выбило окна в соседних зданиях. Жителям удалось заснять, как выглядит двор после ЧП.

Причину взрыва в ближайшее время начнут устанавливать специалисты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину выехать на место взрыва газа и оказать всею необходимую помощь людям.