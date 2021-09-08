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    08 сентября 2021, 09:05

    Взрыв газа произошел в Ногинске. Трансляция

    Анастасия Калинина

    Утром в среду в одном из жилых домов Ногинска произошел взрыв газа. По последним данным, пострадали пять человек. «360» следит за ситуацией.

    09:51 Эвакуированные люди находятся в ближайшем детском саду.

    09:45 Причиной взрыва в доме Ногинска мог стать бытовой газ, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

    Взрыв газа произошел в Ногинске. Трансляция | Изображение 1Источник фото: пресс-служба МЧС

    09:42 СКР сообщил, что при взрыве газа погибли мужчина и женщина.

    09:40 Всего на месте работают 60 человек, 24 единицы техники.

    09:36 Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщило РИА «Новости».

    09:30 Всех пострадавших госпитализировали в Ногинскую больницу.

    09:28 Пресс-служба правительства Подмосковья сообщила о восьми пострадавших.

    09:27 По данным ТАСС со ссылкой на источник, число пострадавших увеличилось до девяти. Среди них двое детей.

    Взрыв газа произошел в Ногинске. Трансляция | Изображение 2Источник фото: пресс-служба МЧС

    09:22 По поручению губернатора пострадавшие здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются.

    09:20 Жертв при взрыве нет, жильцов дома эвакуировали, на месте работают кинологи.

    09:19 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск.

    09:18 Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске находятся в состоянии средней тяжести, сообщил помощник главы Миздрава РФ Алексей Кузнецов.

    09:16 Заместитель Министра МЧС России Илья Денисов приехал на место ЧП.

    Информация о погибших информация не поступала. Под завалами могут находиться, по крайней мере, два человека. По данным экстренных служб, в результате случившегося произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, повреждения получили восемь квартир.

    Взрыв в доме 9а был такой мощности, что выбило окна в соседних зданиях. Жителям удалось заснять, как выглядит двор после ЧП.

    Причину взрыва в ближайшее время начнут устанавливать специалисты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину выехать на место взрыва газа и оказать всею необходимую помощь людям.